Mulher escapa a violação em Cascais após festa em discoteca. Suspeito identificado pela PSP

na sequência de uma denúncia sobre uma alegada violação junto a uma horta comunitária na estrada da Rebelva, em S. Domingos de Rana, Cascais.De acordo com a PSP de Carcavelos, a vítima tinha passado a noite com um homem num espaço de diversão noturna em Carcavelos e, à saída, o suspeito ofereceu-se para levar a mulher a casa. No percurso, o homem tentou violar a mulher, que ofereceu resistência, ficando ferida.O homem, de 49 anos foi detido e posteriormente identificado em São Domingos de Rana, Cascais.A Polícia Judiciária está a investigar o caso.