O recém-nascido foi encontrado morto, enrolado em sacos de plástico, no interior de um contentor do lixo, na Av. Messias Baptista, na Póvoa da Mealhada. Terá sido ali colocado, pela mãe, a caminho do trabalho. Não se sabe em que altura o bebé morreu.



O crime ocorreu em julho de 2022 e a mulher, de 33 anos, foi agora detida pela Polícia Judiciária de Aveiro por homicídio qualificado do filho.









