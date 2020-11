Uma mulher de cerca de 35 anos foi golpeada em várias partes do corpo, sobretudo num braço e no abdómen, por um homem que a ameaçou e lhe roubou cerca de 20 euros. "Ele atacou-me porque me queria roubar a carteira. Feriu-me e fugiu", revelou ao CM a vítima, que solicitou o anonimato.O roubo ocorreu em pleno dia, pelas 10h10, junto a um túnel na avenida Ministro Duarte Pacheco, em Vila Real de Santo António. Em pânico e apesar dos ferimentos que sofreu, a vítima conseguiu pedir ajuda no Café Safi, a cerca de 300 metros do local onde tinha sido assaltada. "Ela entrou na esplanada do café muito aflita. Mal conseguia falar. Tinha sido golpeada, talvez com um X-ato, no abdómen e num braço e tinha a roupa toda rasgada, referiu ao CM Francisco Brito, de 67 anos, dono do estabelecimento. O empresário recorda que a mulher disse que tinha "sido assaltada e que lhe tinham roubado algum dinheiro. Eu e uma senhora que estava no café prestámos-lhe assistência e chamámos a PSP, que por sua vez chamou o INEM e os bombeiros".O assaltante, descrito como sendo um homem alto, de barba, que vestia uma gabardina e tinha uma mala, estava esta terça-feira a ser procurado pela PSP de Vila Real de Santo António.