Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mulher esfaqueada na praia em Peniche

Caso está a ser investigado pela Polícia Judiciária.

Por F.G. | 08:47

Uma mulher de 61 anos, de nacionalidade sueca, foi esfaqueada esta terça-feira, às 09h00, na praia do Baleal, em Peniche, tendo sido transportada para o hospital das Caldas da Rainha com ferimentos no peito e na face.



A agressão foi testemunhada por duas pessoas, o que permitiu a identificação de um suspeito, de 37 anos, já detido.



A mulher foi várias vezes agredida com um "objeto perfurante", que provocou "cortes e escoriações", segundo adiantou ao CM fonte da Capitania do Porto de Peniche, que tomou conta da ocorrência.



O caso está a ser investigado pela Polícia Judiciária.