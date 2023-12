Mulher esfaqueada pelo ex-companheiro em Arcos de Valdevez. Vítima em estado grave

Uma mulher, com cerca de 50 anos, ficou gravemente ferida, este domingo à tarde, depois de ter sido esfaqueada pelo ex-companheiro, na freguesia de Paçô, em Arcos de Valdevez.

Segundo apurou o Correio da Manhã junto de fonte da GNR, o crime ocorreu por volta das 18h45 deste domingo na habitação do casal. O alerta foi dado pela "vizinhança que ouviu os gritos".

De acordo com a mesma fonte o casal, de nacionalidade brasileira, "estava separado, mas continuava a viver na mesma casa".

Depois de socorrida e estabilizada a mulher foi transportada com ferimentos considerados graves para o Hospital de São João, no Porto. Já o agressor, também com cerca de 50 anos, fugiu do local, mas acabou por ser localizado pela GNR e entregue à Polícia Judiciária de Braga, que irá agora investigar os contornos do crime.

Para o socorro à vítima foram mobilizados os Bombeiros Voluntários de Ponte da Barca, a equipa da ambulância de Suporte Imediato de Vida de Arcos de Valdevez e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Alto Minho.