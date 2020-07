Mulher esfaqueada pelo ‘ex’ no pescoço em Faro

“Estamos separados desde agosto, mas ele nunca aceitou e perseguia-me. Agora veio para me matar.” O relato foi esta quarta-feira feito aopor Cátia Monteiro, de 32 anos, que foi esfaqueada no pescoço e na face pelo ex-companheiro, de 34.O ataque ocorreu pelas 23h00 de terça-feira, na casa onde a vítima vive com os três filhos menores, em Montenegro, Faro.O agressor fugiu de carro. Teve um acidente na autoestrada e foi detido pela GNR. A vítima já teve alta. A PJ investiga.