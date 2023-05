Uma mulher, de 47 anos, sofreu ferimentos graves, no sábado à noite, depois de ser esfaqueada pelo marido, na rua Horta e Silva, na Ajuda, em Lisboa.



No local estiveram os Bombeiros Voluntários Lisbonenses e os Bombeiros Voluntários do Beato, que assistiram a vítima e a transportaram para o Hospital de São Francisco Xavier.





A PSP foi chamada e está a investigar. Até ao momento não houve nenhuma detenção.