Mulher esfaqueada por ladrão em São João da Madeira. Homem fugiu de bicicleta

Uma mulher foi esfaqueada durante um assalto a uma loja durante a tarde desta terça-feira, na Avenida do Brasil, em São João da Madeira.Segundo o que oconseguiu apurar, a mulher resistiu ao assaltante que, na sequência dos ferimentos causados à vítima, conseguiu escapar do local de bicicleta.O assalto ocorreu na Casa dos Cereais. O assaltante levou cerca de 100 euros da caixa registadora do estabelecimento.