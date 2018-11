Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mulher esfaqueia casal à porta de discoteca em Fafe

Agressora foi expulsa por provocar desacatos no interior. Escondia uma faca no carro.

Por Fátima Vilaça | 08:57

Durante toda a madrugada deste domingo, duas mulheres trocaram insultos e provocações no interior da discoteca Praça da Música, em Quinchães, Fafe. Já pelas 05h00, iniciaram uma acesa discussão e foram ambas expulsas. Mas os confrontos continuaram no exterior.



Mal saiu, uma das mulheres, com cerca de 30 anos, foi até ao carro e muniu-se com uma faca, com a qual desferiu golpes na rival e no namorado desta. As vítimas foram hospitalizadas e a agressora fugiu antes da chegada da GNR.



As duas vítimas, de 28 anos, sofreram ferimentos no pescoço e nos braços, e tiveram que receber tratamento médico. Ao que o CM conseguiu apurar, os ferimentos foram ligeiros e o casal de namorados teve alta ainda durante a manhã deste domingo. Deverão agora ser ouvidos pela Polícia Judiciária de Braga, que assumiu a investigação.



A patrulha da GNR que foi ao local foi recebida num verdadeiro ambiente de batalha campal, com dezenas de pessoas envolvidas nos confrontos. O carro patrulha chegou mesmo a ser alvo de vários pontapés. Foram solicitados reforços, mas os militares já não chegaram a tempo de identificar a agressora. A patrulha conseguiu, ainda assim, identificar várias testemunhas, que forneceram dados sobre a suspeita.



Esta já não foi a primeira vez que se registaram cenas de violência junto àquele estabelecimento de diversão noturna. Em fevereiro, um homem foi atingido a tiro e sofreu ferimentos graves.