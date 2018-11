Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mulher esfaqueia casal em Fafe após discussão em discoteca

Agressão aconteceu de madrugada após desacatos que começaram no interior do recinto

Por Fátima Vilaça | 12:40

Uma mulher, com cerca de 30 anos, esfaqueou este domingo de madrugada um casal em Fafe na sequência de uma discussão.



Ao que o Correio da Manhã conseguiu apurar, a agressora envolveu-se numa discussão e troca de empurrões com outra mulher no interior da discoteca Praça da Música, na zona industrial do Socorro, em Fafe, por volta das 5h00 deste domingo.



As duas acabaram por ser expulsas do espaço. Posteriormente um grande número de pessoas envolveu-se em desacatos à porta da discoteca.



De acordo com o comando de Braga da GNR, a mulher terá ido ao carro buscar uma faca e desferiu vários golpes no pescoço do namorado da mulher com quem discutia no interior da discoteca, e a mulher veio em socorro do namorado acabando por ser também golpeada.



À chegada da GNR, já a agressora tinha fugido. Um grupo, que alegadamente estava com a mulher, deu ainda pontapés no carro patrulha dos militares - enquanto estes estavam no interior da discoteca a recolher informação - provocando alguns danos na viatura.



Quando os militares saíram do espaço noturno, agressora e grupo tinham fugido.



As autoridades estão agora a investigar o caso que deverá passar para a alçada da Polícia Judiciária uma vez que este pode tratar-se de um homicídio na forma tentada.



As vítimas foram transportadas para o hospital de Guimarães com ferimentos ligeiros. Ao que o CM apurou, o casal já teve alta.