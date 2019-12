Mulher esfaqueia marido em discussão

Uma mulher de 47 anos foi detida pela GNR de Portimão depois de ter esfaqueado o marido com uma faca de cozinha na habitação onde ambos vivem, na zona de Montes de Alvor, freguesia de Alvor.Segundo oapurou, a detenção ocorreu cerca das 16h15 de domingo. A agressão terá ocorrido na sequência de uma discussão entre o casal.O homem, de 52 anos, foi atingido pela faca nas costas, mas o ferimento foi considerado ligeiro, uma vez que, de acordo com fontes que estiveram no local, se tratou de "um golpe superficial". Ainda assim, a vítima foi assistida no local pelos Bombeiros Voluntários de Portimão e transportada em seguida ao hospital da cidade, onde recebeu tratamento.Neste caso, soube entretanto o, há já um historial de violência doméstica, mas da parte do homem contra a mulher, a qual já por diversas vezes terá sido agredida e maltratada pelo marido.A mulher foi, aliás, descrita aocomo sendo uma pessoa "fisicamente bastante frágil", um facto que, só por si, suscita alguma estranheza quanto à sua atuação nesta situação. Aliás, as causas que estão na origem da agressão por parte da mulher contra o homem são ainda desconhecidas, estando o caso a ser investigado pela GNR de Portimão.Uma vez apresentada ao Tribunal de Portimão, na segunda-feira, para ser sujeita a primeiro interrogatório judicial, a mulher saiu em liberdade, mediante Termo de Identidade e Residência.