Mulher esfaqueia marido em Moimenta da Beira. Filhos assistiram ao crime

Uma mulher esfaqueou o marido durante uma discussão na noite desta quarta-feira em Moimenta da Beira, Viseu. A vítima sofreu ferimentos no pescoço e nos braço e foi levada para o hospital.Ao que o Correio da Manhã conseguiu apurar, o casal estaria embriagado e tinha uma taxa de álcool no sangue superior a 3,0g/l.Os dois filhos do casal, de nove e 18 anos, assistiram a tudo, tendo sido o mais velho a alertar as autoridades.A mulher foi detida após a chegada da GNR, mas saiu esta sexta-feira em liberdade depois de ser presente a um juiz de instrução criminal do Tribunal de Viseu. Foi agora obrigada a abandonar a residência em que viviam e não se pode aproximar do companheiro num raio de 500 metros.