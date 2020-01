Mulher esfaqueia marido na cama e fala em acidente

Eliana Henão esperou que o marido adormecesse, após uma violenta discussão, e atacou-o à traição. Com António Gamas a dormir de barriga para baixo, a mulher muniu-se de uma faca de serrilha e, sem acender a luz, espetou-a nas costas do companheiro.A agressão foi de tal forma violenta que a faca se partiu. António gritou e, para evitar que acordasse os filhos, a mulher tapou-lhe a boca com a mão, enquanto lhe dizia: "Vais morrer".Eliana Henão, de 34 anos, foi agora acusada de um crime de homicídio qualificado na forma tentada. O Ministério Público quer que a agressora perca o direito à herança. O crime ocorreu a 11 de abril de 2018 em Marinhas, Esposende.Quem prestou os primeiros socorros a António Gamas, na altura com 41 anos, foi a filha, de 14, a quem a madrasta disse que o pai tinha sofrido um acidente. Quando os bombeiros chegaram, Gamas confidenciou: "A minha mulher espetou-me uma faca nas costas". Eliana foi detida pela PJ de Braga no dia seguinte e ficou em preventiva.Acabou por ser libertada, após pedido expresso pelo marido ao Juiz de Instrução do Tribunal de Guimarães.