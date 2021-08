Uma mulher de 68 anos foi presa pela PSP e Polícia Judiciária (PJ) por ter esfaqueado no peito o namorado, de 49, na casa em que ambos residiam, no bairro da Boavista, Lisboa. A agressora disse às autoridades que agiu por estar farta de ser alvo de violência doméstica.Uma conhecida do casal, que preferiu manter o anonimato, disse ao CM que os dois viviam juntos há cerca de dois anos.