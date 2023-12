Mulher espancada após terminar namoro de 10 anos

Namoraram durante 10 anos, mas quando a mulher terminou a relação, o homem, de 35, não aceitou. A 19 de novembro, espancou a ex-companheira a murro e pontapé, e a vítima teve de ser hospitalizada em Barcelos, com ferimentos em várias zonas do corpo.Dias depois, o operário da construção civil soube que ela tinha pedido guarida a um amigo, roubou um carro, obrigou-a a entrar, apontou-lhe uma arma e levou-a para um local ermo junto ao santuário da Senhora da Guia, em Belinho, Esposende. Ali ficou com ela durante duas horas e só a libertou quando a vítima cedeu a uma possível reconciliação, após o homem prometer que nunca mais a agrediria. Foi detido pela PJ do Porto, em Esposende, por roubo, violência doméstica e detenção de arma proibida.O suspeito, com conhecimentos de artes marciais, e considerado agressivo e conflituoso, já foi condenado em França e em Portugal por ofensas à integridade física e homicídio por negligência. Presente a primeiro interrogatório, em Guimarães, está proibido de contactar com a vítima e terá de ir a um posto policial três vezes por semana.