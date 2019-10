Mulher espancada durante seis horas pede ajuda em café

Uma mulher, de 59 anos, pediu ajuda num café, em Buarcos, na Figueira da Foz, onde apareceu visivelmente assustada e com vários hematomas em consequência das agressões do companheiro, num quadro de violência doméstica.A PSP foi ao local e deteve o agressor nas imediações. A mulher recebeu tratamento hospitalar.Segundo a PSP, "as agressões terão durado cerca da seis horas". O suspeito, 49 anos, tem antecedentes por crimes contra pessoas.A PSP apreendeu na residência do casal objetos usados nas agressões. Presente a tribunal, ficou impedido de se aproximar da vítima a menos de 2 quilómetros, e será vigiado através de um dispositivo eletrónico.Tem 24 horas para entregar as armas e tem de tratar a dependência do álcool.