Mulher espancada e deixada no chão à porta de casa pelo companheiro

Uma mulher, com cerca de 30 anos, foi encontrada caída no chão, à porta de casa, na Quinta do Conde, em Sesimbra, com as roupas rasgadas e com várias marcas de agressão, as mais visíveis no rosto.Pouco antes, a vítima tinha sido agredida pelo companheiro, de 38 anos. Conseguiu fugir e pedir ajuda aos vizinhos.Quando a GNR chegou ao local, no sábado, já os Bombeiros de Sesimbra estavam a prestar assistência à mulher. Os militares entraram na residência do casal, onde encontraram o agressor na sala de estar.O homem não tentou fugir do local, não resistiu à detenção e confessou ter sido o autor das agressões à companheira.Presente a juiz, ficou com termo de identidade e residência e proibido de contactar a vítima.