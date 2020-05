Uma mulher foi esta sexta-feira agredida pelo marido na casa em que ambos residem, na Quinta do Conde, Sesimbra. A GNR foi chamada ao local pelas 11h00.A vítima, uma mulher com cerca de 40 anos, disse aos militares que tinha sido agredida pelo companheiro, recusando no entanto a entrada da patrulha na habitação.Foi transportada para o hospital de Setúbal, tal como uma vizinha que se sentiu mal.