Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mulher estrangulada em roubo a pastelaria

Assaltantes com pistola e martelo aplicaram golpe de ‘mata leão’ que deixou funcionária inanimada. Caso ocorreu em Santa Maria da Feira.

Por Francisco Manuel | 01:30

Armados com uma pistola e um martelo, três assaltantes invadiram a pastelaria Requinte à face da EN1, nas Caldas de São Jorge, em Santa Maria da Feira. Eram 04h45 desta quarta-feira e o assalto não durou mais de seis minutos.



Atacaram a funcionária que estava no fabrico de pão e deixaram-na inanimada com um golpe de estrangulamento. Roubaram 1500 euros. Antes, pelas 21h30 de terça-feira, já tinham tentado assaltar o café Grilo na freguesia de Lobão mas foram surpreendidos pelo dono e por um cliente e fugiram sem nada.



"Naquele momento só pensei em defender o que era meu. Atirei-me ao ladrão que entrou no balcão e tentei manietá-lo, mas ele, apesar de combalido, ainda conseguiu fugir. O cúmplice que estava com a pistola à porta tentou ajudá-lo, mas um cliente pegou numa cadeira e acertou-lhe na cabeça", contou ontem ao CM Armando Almeida ‘Grilo’, do café em Lobão.



Os assaltantes fugiram a pé até ao carro onde um cúmplice os esperava. Sete horas depois o alvo foi a pastelaria Requinte. A funcionária que estava no fabrico de pão foi surpreendida por trás.



Um dos assaltantes aplicou-lhe um golpe conhecido por ‘mata leão’, que provoca asfixia, enquanto o cúmplice a ameaçava de morte para a obrigar a dizer onde estava o dinheiro. A mulher acabou por cair inanimada.



Os assaltantes encontraram o dinheiro e fugiram do local. Só um minuto depois é que a mulher recuperou os sentidos. Em outubro do ano passado esta pastelaria também foi assaltada durante a madrugada. Dessa vez os ladrões roubaram o cofre.



A PJ investiga.



PORMENORES

Ladrão ferido

No primeiro assalto, ao café Grilo, um dos assaltantes ficou ferido após ser atingido por um cliente com uma cadeira na cabeça. O cliente também ficou ferido. Partiu um dedo e foi ao hospital.



Trio em fuga

Os assaltantes usaram um Opel Corsa azul, onde se manteve sempre um deles. No primeiro roubo a viatura ficou numa rua próxima, mas, no segundo, o carro foi levado para o local do assalto.



Dinheiro do cofre

Depois de deixarem a funcionária da pastelaria inconsciente, os assaltantes foram ao cofre onde estavam 1500 euros. Em outubro passado, da mesma pastelaria, foi roubado um cofre.