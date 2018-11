Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mulher explode casa após ordem de despejo em Portimão

Arguida derramou sete litros de combustível em vários quartos e ateou-lhes fogo.

Por Ana Palma | 01:30

O apartamento tinha sido penhorado pelo banco e a dona, Ancha Júlio Martins, foi notificada de que a 29 de maio deste ano, a agente de execução iria tomar conta do imóvel.



Confrontada com a iminência do despejo, no dia 23 de maio, a mulher regou a casa com gasolina, provocando uma explosão no 7º andar do Lote 1 da avenida 25 de Abril, em Portimão. Está acusada dos crimes de incêndio e de dano qualificado.



De acordo com a acusação, a que o CM teve acesso, Ancha Martins vivia no apartamento T3, de que era proprietária, desde 2010. Divorciada e desempregada tinha cedido os quartos a outras pessoas, para ganhar algum dinheiro.



Dia 21 de Maio, depois de ter recebido a visita de duas assistentes sociais, que lhe explicaram que teria de abandonar a casa, comprou um jerricã de 10 litros, que encheu de gasolina num posto de abastecimento de combustível.



Dois dias depois, quando os hóspedes não estavam na habitação, entrou na casa e "derramou cerca de sete litros da gasolina em vários locais dos quartos, ateando-lhes fogo".



A situação, refere a acusação "causou uma forte explosão" de que resultaram danos em toda a casa e imóveis contíguos, bem como em diversas viaturas.



PORMENORES

Prisão preventiva

A arguida, de 38 anos, natural de Moçambique, encontra-se atualmente em prisão preventiva no Estabelecimento Prisional de Odemira.



Tirou bens pessoais

Antes de causar a explosão, a arguida colocou os seus bens pessoais em sacos e colocou- –os no patamar exterior do apartamento.



Vítima de inalação de fumo

Os bombeiros evacuaram a esplanada e pastelaria do rés -do-chão do prédio, tendo retirado ainda uma idosa acamada que foi vítima de inalação de fumo.