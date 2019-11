A PSP da Amadora anunciou esta sexta-feira a detenção de uma mulher, em flagrante delito, por suspeita da prática do crime de extorsão.A detida "andava a aproveitar-se das debilidades físicas e psicológicas" de uma idosa, ficando todos os meses com a pensão desta e "deixando-a numa situação de grave carência económica".Durante uma vigilância, os agentes apanharam-na com 280 euros que a vítima tinha acabado de levantar.