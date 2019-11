Mulher faz pelo menos 26 furtos com recurso a martelo e chave de fendas

Um martelo e uma chave de fendas. Foram estas as ferramentas com que uma mulher de 29 anos assaltou pelo menos 26 casas e supermercados desde o início deste ano - é suspeita de mais crimes em 2018 e 2017, soube oFoi agora detida pela PSP de Loures, em Sacavém, e já está em preventiva. Os crimes ocorreram em Sacavém, Moscavide, Camarate, São João da Talha, Olivais e Parque das Nações.A mulher, que furtava para o vício da droga, já havia sido detida em fevereiro. As casas assaltadas são no rés do chão.Ela usava o martelo e a chave de fendas para partir os vidros, levando ouro.