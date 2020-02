Uma mulher de 47 anos ficou fechada numa casa de banho do Centro de Saúde de Cantanhede durante mais de seis horas por suspeitas de coronavírus.A empresária viajou do norte de Itália para Portugal na quarta-feira com o marido e o filho. Estiveram no país durante seis dias.A mulher, que não quis ser identificada, ficou com febre e contactou as autoridades que a mandaram ir ao Centro de Saúde da localidade.Quando lá chegou, por volta das 09h30, foi fechada numa casa de banho até às 16h00. Alimentada com iogurtes e bolachas e muito pouca informação, a mulher de 47 anos foi informada que podia ir para casa, não lhe sendo submetida a nenhum tipo de análise."Quando cheguei a Portugal, ainda não tinha sintomas nenhuns.", disse a empresária em entrevista ao Diário das Beiras, explicando que tem uma doença autoimune e um filho na escola e queria saber quais seriam as medidas de prevenção a tomar.O caso não foi validado como suspeito.