Uma mulher ficou ferida, na tarde deste sábado, ao cair de um carro em andamento na Trofa.O incidente ocorreu pelas 18h45 na rua 16 de maio em São Martinho de Bougado, na Trofa.Ao que oapurou, a porta do carro estava mal fechada, acabou por abrir e a mulher caiu. A vítima foi transportada ao hospital.Os Bombeiros da Trofa e as autoridades estiveram no local.