Uma praticante de parapente, de 58 anos, de nacionalidade inglesa, sofreu ferimentos ao ser arrastada ao longo de quinze metros, quando se preparava para realizar o voo, na praia da Gralha, em São Martinho do Porto, esta segunda-feira pelas 15h30.A mulher não chegou a saltar, tendo sido puxada pelo próprio equipamento.Foi assistida pelos bombeiros de São Martinho do Porto e equipa do INEM e transportada para o hospital das Caldas da Rainha com ferimentos ligeiros.