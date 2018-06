Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mulher ferida ao ser atropelada numa passadeira de Oeiras

Vítima com cerca de 70 anos ficou ferida, em Tercena.

10:50

Uma mulher com cerca de 70 anos ficou ferida na manhã desta terça-feira, ao ser atropelada quando atravessava uma passadeira em Tercena, no concelho de Oeiras.



A vítima estava a atravessar a estrada junto ao antigo mercado quando foi abalroada por um carro conduzido por uma mulher. A condutora foi identificada pela PSP.



Ao que o CM apurou, a mulher atropelada sofreu ferimentos ligeiros e foi conduzida ao Hospital São Francisco Xavier.



Esteve no local uma equipa dos Bombeiros de Barcarena