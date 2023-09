Mulher ferida após cair em casa em Ponte da Barca

Uma mulher, de 66 anos, ficou ferida com gravidade após sofrer uma queda na sua habitação em Lugar de Parada, na freguesia do Lindoso, Ponte da Barca. Os bombeiros do município, com o apoio de uma ambulância de Suporte Imediato de Vida, foram mobilizados para o local.

Ao que o CM apurou, a vítima estaria nas escadas da casa e terá caído cerca de 8 degraus. Sofreu uma fratura exposta numa perna e, consequentemente, uma hemorragia abundante, pelo que teve de ser accionado um helicóptero do INEM.

A GNR tomou conta da ocorrência.