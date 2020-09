Uma mulher de 60 anos e uma criança de 10 anos ficaram, esta terça-feira, feridas na sequência de uma explosão num quarto do sexto andar, na Praça do Brasil, em Setúbal.



A vítima foi transportada para o Hospital de São Bernardo com ferimentos ligeiros e a criança foi assistida no local.





O alerta foi dado pelas 10h43, tendo sido mobilizados para o local cerca de 29 operacionais do INEM, PSP e dos Bombeiros.A causa da explosão ainda não foi apurada mas já está a ser investigada.