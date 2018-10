Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mulher ferida após levar com vaso em rixa na Póvoa de Varzim

Discussão inicial entre duas floristas acabou por envolver uma troca de agressões.

06:00

Uma discussão, seguida de uma rixa, este sábado de manhã, entre duas vendedoras de flores no Mercado Municipal da Póvoa de Varzim, provocou ferimentos numa delas.



Segundo o CM apurou, a discussão inicial entre as duas floristas, cujo motivo é desconhecido, acabou por envolver uma troca de agressões.



As duas vendedoras começaram a atirar vasos uma contra à outra, acabando uma delas por ficar ferida. Foi assistida e hospitalizada.



A PSP esteve no local.