Uma mulher que se deslocava em peregrinação a Santa Rita foi atingida pela porta de um autocarro no final da tarde deste sábado, em Campo, na região de Valongo.A porta do veículo abriu-se inadvertidamente e atingiu a vítima, que ficou com ferimentos ligeiros e foi transportada para o Hospital de São João, no Porto.Os bombeiros estiveram no local para prestar socorro à vítima.