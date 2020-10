Um carro foi este sábado abalroado por um comboio, na passagem de nível da Figueira da Foz. O acidente causou ferimentos a uma mulher, de 65 anos, que viajava no lugar do pendura do veículo.O automóvel desrespeitou a sinalização e contornou as cancelas, tendo sido colhido pelo comboio de passageiros, que tinha iniciado viagem para Coimbra.Acabou projetado para a estrada, acabando por bater numa outra viatura que estava parada no lado oposto, à espera que o comboio passasse e as cancelas abrissem.