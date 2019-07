Uma mulher ficou em estado grave ao ser atropelada por um carro no Rua Alves Saldanha, no centro de Valongo.Segundo o que oconseguiu apurar, a vítima, com ferimentos graves tanto na zona da cabeça como numa perna, foi socorrida por populares até à chegada dos bombeiros.A Divisão de Trânsito da PSP esteve no local para evitar fortes condicionamentos do trânsito.A mulher foi transportada para o Hospital de São João, no Porto.