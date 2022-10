Mulher desaparecida foi encontrada gravemente ferida após cair do telhado em Guimarães

Uma mulher de 58 anos sofreu ferimentos graves após ter caído do telhado de um armazém, na vila de Ponte, em Guimarães, e foi encontrada cerca de 10 horas depois pela GNR, este domingo à noite.

A vítima estava em parte incerta desde as 14h00 deste domingo. Já à noite, os militares depararam-se com um buraco na cobertura do armazém contíguo à habitação da mulher e encontraram-na deitada, no interior do espaço, com ferimentos graves. Foi socorrida pelos Bombeiros das Taipas e transportada para o Hospital de Braga.

A vítima terá subido à cobertura do armazém para tentar resolver uma infiltração.