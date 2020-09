Mulher ferida com gravidade após sentir tonturas e cair de rocha em Portimão

Uma mulher que estava em cima de uma rocha, a observar o mar, na praia dos Três Castelos, Portimão, caiu e ficou ferida com gravidade.A vítima, de 40 anos, sentiu tonturas e caiu desamparada da rocha, para trás, tendo batido com a cabeça e sofrido uma possível lesão cervical. O alerta foi dado às 17h37 de sábado pelos nadadores salvadores da praia, que auxiliaram a mulher.A vítima, que estava consciente, foi depois imobilizada pelos militares da Marinha do projeto SeaWatch e transportada, pelos Bombeiros Voluntários de Portimão, para o hospital da cidade.