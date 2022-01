Uma mulher sofreu, pelas 18h30 desta sexta-feira, ferimentos muito graves ao ser vítima de um atropelamento numa rua do Monte da Caparica, em Almada.

De acordo com informações da Proteção Civil, a vítima esteve em paragem cardiorrespiratória. Foi reanimada e será transportada para o hospital.

No local estiveram 8 operacionais dos bombeiros e INEM. A GNR investiga as circunstâncias do acidente.