Mulher ferida com gravidade em colisão entre dois carros em Alcácer do Sal

A colisão entre uma viatura ligeira de mercadorias e uma ligeira de passageiros provocou esta sexta-feira, um ferido grave e três ligeiros, na Estrada Nacional 253, no concelho de Alcácer do Sal.

Fonte dos bombeiros de Alcácer do Sal, explicou ao CM que uma mulher, de 78 anos, que seguia no ligeiro de passageiros, é o ferido grave, tendo a sua neta, com "cerca de cinco anos", sofrido ferimentos ligeiros.

Os outros dois feridos ligeiros, também duas mulheres, de 20 e 57 anos, seguiam no ligeiro de mercadorias.

Todos os feridos foram transportados pelos Bombeiros de Alcácer do Sal para o serviço de urgência do Hospital do Litoral Alentejano, em Santiago do Cacém.

O alerta foi dado às 9h18, e nas operações de socorro estiveram meios e operacionais dos Bombeiros de Alcácer do Sal.

A GNR esteve no local a ordenar o trânsito e tomou conta da ocorrência.