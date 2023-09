Mulher ferida com gravidade em colisão entre dois carros em Vila Verde

Uma colisão entre dois carros, esta manhã, na Estrada Municipal 1158, em Ribeira do Neiva, Vila Verde, provocou um ferido grave.O alerta foi dado às 6h15 e os Bombeiros de Vila Verde, com o apoio da viatura médica de emergência e reanimação do Hospital de Braga, foram mobilizados para o local.A vítima, uma mulher de 47 anos, ficou encarcerada no interior da viatura. Foi estabilizada pela equipa medica e transportada em estado grave para o hospital de Braga.A via esteve cortada nos dois sentidos durante cerca de 2 horas.A GNR investiga as circunstâncias em que ocorreu o acidente.