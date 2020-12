Mulher ferida com gravidade em despiste de carro, na A24, em Vila Real

Uma mulher, de 23 anos, ficou ferida com gravidade após a viatura em que seguia se ter despistado, na tarde desta segunda-feira, ao quilómetro 58 da A24, no sentido Vila Pouca de Aguiar - Vila Real.

Segundo Hugo Silva, Comandante dos Bombeiros Voluntários de Vila Pouca de Aguiar, "o alerta para o acidente chegou às 13h50 e quando os operacionais chegaram ao local, depararam-se com uma viatura capotada onde se encontrava uma vítima que teve de ser desencarcerada".

Depois de estabilizada, a mulher foi encaminhada para o hospital de Vila Real.

No local estiveram os Bombeiros de Vila Pouca de Aguiar e uma patrulha da GNR que investiga as causas do acidente.