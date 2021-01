Mulher ferida com gravidade em despiste devido a gelo na EN1 em Santa Maria da Feira

O gelo na estrada terá estado na origem de um aparatoso acidente, esta madrugada, em Santa Maria da Feira. uma condutora, de 54 anos, ficou ferida com gravidade, depois do carro em que seguia se ter despistado, esta madrugada, na Estrada Nacional 1, no lugar da Meia-Légua, em Escapães. O carro ficou numa posição vertical e foi necessário recorrer a uma equipa de desencarceramento dos bombeiros da Arrifana para retirar a mulher dos destroços.O alerta foi dado, cerca das 05h30, para um acidente rodoviário na EN1, sentido norte/sul. A equipa da viatura medica de emergência e reanimação da Feira esteve no local.A GNR investiga agora as causas do acidente. A vítima foi levada, pelos bombeiros da Arrifana, para o hospital da Feira.