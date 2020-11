Um casal com cerca de 65 anos e o filho, com cerca de 35, sofreram um despiste em Baleizão na tarde desta quarta-feira.A mulher ficou ferida com gravidade.O acidente ocorreu na Estrada Nacional 260, no sentido Beja-Serpa, por volta das 17h00.No local estiveram bombeiros de Beja e GNR, num total de 19 elementos e 9 viaturas.