Uma mulher, com cerca de 70 anos, sofreu ferimentos graves, esta segunda-feira ao final da manhã, depois de se ter despistado quando seguia ao volante de uma scooter de mobilidade, habitualmente utilizada por idosos, numa rotunda na Avenida do Emigrante, na Murtosa.A mulher sofreu ferimentos graves na cabeça. Foi assistida no local e levada para o Hospital de Aveiro.No socorro estiveram os Bombeiros da Murtosa e o INEM.