Uma mulher, de 47 anos, ficou ferida com gravidade, na tarde desta quarta-feira, após o veículo ligeiro que conduzia se ter despistado e de seguida capotado, em Vila Flor.

O acidente aconteceu ao quilómetro 74 do IC5, no sentido Vila Flor-Lodões. No local estiveram os bombeiros de Vila Flor e militares da GNR.

A vítima foi transportada para o hospital e a GNR investiga as causas do despiste.