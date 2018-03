Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mulher ferida com gravidade em queda de estrutura em Beja

Temporal provocou ferimentos à vítima na cara e nas mãos.

Por Francisca Genésio e António Lúcio | 08:34

Uma mulher, de 37 anos, ficou ferida com gravidade na cara e nas mãos devido à queda de uma estrutura, em Beja, provocada pelo vento forte. O mau tempo continuou ontem a provocar estragos de norte a sul do País: entre as 18h00 de terça-feira e as 15h00 de quinta-feira foram registadas 970 ocorrências. Viseu foi o distrito mais afetado, com 156.



Em Beja, a vítima participava no Campeonato Nacional das Profissões, que decorria numa tenda gigante. Devido à gravidade dos ferimentos, a mulher foi transferida para o Hospital de São José, em Lisboa.



Já na capital, em Benfica, a queda de uma árvore de grande porte, sinalizada para abate há dois meses, danificou cinco carros. A junta de freguesia explicou ontem que "não dispunha de meios próprios" para o abate. Devido à agitação marítima, a Marginal, entre Paço de Arcos e o Alto da Boa Viagem (Oeiras), esteve ontem encerrada durante grande parte do dia.



Na Trafaria, Almada, o mar galgou o molhe de proteção, inundou três casas e arrastou um carro. Em Naia, Tondela, a queda de uma árvore danificou um carro, e a neve cortou as estradas de acesso à Torre, na serra da Estrela.



Pescador foi salvo por populares em Faro e o mar destruiu bar de praia em Portimão

O mar mostrou a sua força e invadiu ontem várias zonas costeiras em todo o Algarve, provocando estragos. O caso mais grave aconteceu em Portimão, com a ondulação a destruir o famoso bar NoSolo, na praia da Marina. A ondulação forte ultrapassou a barra marítima, durante a maré cheia, provocando prejuízos em estabelecimentos e obrigando à retirada de iates de luxo. Em Faro, um pescador foi resgatado por populares e o mar ameaçou as casas. "Eu consegui pôr o motor a trabalhar, mas um cabo enrolou-se numa hélice e começou a meter água", contou ao CM Carlos Nascimento.



Produtores sem leite e aldeias às escuras

A EDP instalava, esta quinta-feira à noite, geradores de emergência no vale de Campeã, Vila Real, onde 1200 pessoas estão sem luz há três dias, depois de o gelo ter derrubado vários postes. Em Bragança, há produtores de leite que se desfazem do produto, sem meios de refrigeração. Em Cinfães, a sala de audiências do tribunal estava ontem alagada.