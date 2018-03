Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mulher ferida em acidente em tenda de evento do IEFP em Beja

Vendaval derrubou estruturas montadas dentro de tenda do campeonato das profissões.

14:38

Uma mulher que participava no Campeonato das Profissões (organizado pela World Skills Portugal em conjunto com o Instituto do Emprego e Formação Profissional - IEFP ) ficou esta quinta-feira gravemente ferida ao ser atingida por um objeto. O acidente aconteceu quando a vítima estava numa tenda de apoio à cozinha montada na Quinta de Santo António, nos arredores de Beja, onde decorre a competição.



Ao que o CM apurou, as fortíssimas rajadas que se fazem sentir ao longo desta quarta-feira derrubaram todas as estruturas que estavam no interior de uma das tenda do evento, em que participam cerca de 10 mil pessoas.



A mulher, que será uma jovem voluntária que participa no evento, foi atingida por um objeto e ficou ferida com gravidade. Foi transportada para o Hospital de Beja. A estrutura onde aconteceu o acidente, onde estariam cerca de 100 pessoas, teve de ser evacuada.