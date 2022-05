Mulher ferida em apedrejamento a autocarro de adeptos do FC Porto em Lisboa

Um autocarro com adeptos do FC Porto foi, sábado à noite, apedrejado em Lisboa, no final do jogo no Estádio da Luz que resultou na vitória azul e branca frente ao Benfica (0-1) e a conquista do 30.º campenato nacional de futebol pelos portistas. Segundo disse ao CM fonte oficial da PSP, as autoridades estão a tentar identificar e localizar o autor do ataque.



Uma mulher sofreu ferimentos ao ser atingida pela pedra e com estilhaços do vidro, tendo sido suturada com quatro pontos no sobrolho. "Eu estou bem e em breve estarei recuperada! Foi um momento horrível que vivi dentro daquele autocarro, desde a pedra que bateu no meu vidro, aos vidros que me cortaram, ao sangue que por ali ficou", relata a vítima nas redes sociais.





"Ao indivíduo que fez isto, só lhe desejo em dobro o que me aconteceu a mim e aos que no meu autocarro iam e que pague bem caro por isso. Ia à Luz buscar 1 ponto e acabei por trazer 4 pontos para casa", afirma ainda.O ataque ocorreu junto à avenida dos Condes de Carnide, local de concentração dos autocarros com adeptos do FC Porto que vieram a Lisboa assistir ao jogo. Quando a coluna de autocarros já tinha iniciado a marcha de regresso ao Porto, um deles foi atingido com uma pedra, que estilhaçou o vidro. Esse autocarro ficou para trás, para socorro à vítima – que foi feito pelo INEM -, com escolta de um grupo de Spotters (agentes especializados no fenómeno de violência no desporto) da PSP de Lisboa, que depois o acompanhou até ao Porto.