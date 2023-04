Mulher ferida em capotamento na VCI no Porto

Uma condutora ficou ferida no capotamento do automóvel em que seguia, esta manhã, na Via de Cintura Interna (VCI), no Porto.

O alerta para o acidente, no sentido Freixo-Arrábida, junto ao nó das Antas, foi dado às 11h35. No socorro estiveram os Sapadores do Porto e uma equipa médica de emergência e reanimação do INEM. A condutora, que ficou encarcerada após o capotamento, sofreu ferimentos leves e foi transportada para o Hospital de S. João.

O trânsito esteve condicionado na VCI. A PSP e a Infraestruturas de Portugal estiveram no local.