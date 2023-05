Uma mulher ficou ferida numa colisão, entre o carro que conduzia e um camião, na EN204, em Louro, Famalicão. Tudo aconteceu no sábado à noite, quando o carro - após entrar em despiste, embateu contra um camião, danificando o depósito de combustível.





A mulher foi assistida pelos Bombeiros Famalicenses e transportada para o hospital. Para o local foi ainda acionada uma viatura de trabalhos com matérias perigosas, já que, na sequência da rutura do depósito, foi derramada uma grande quantidade de gasóleo na via.