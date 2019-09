Mulher ferida em choque que mata oito javalis

Um casal que circulava na Estrada Municipal 511, no sentido Salvada-Beja, ficou com o veículo praticamente destruído após um acidente que envolveu oito javalis, pelas 21h45 horas de terça-feira. Os animais morreram no local e foram levados por populares. A mulher, de 24 anos, foi transportada para o Hospital de Beja com ferimentos ligeiros.O pai da mulher, com quem ofalou, está revoltado com a situação. "Cerca de 20 porcos saíram do milheiral e atravessaram-se na estrada. A minha filha não conseguiu evitar a colisão", contou João Barbeiro.O homem – caçador há muitos anos - não tem dúvidas em afirmar que "a praga de javalis está incontrolável". "Eles reproduzem-se como ratos. Se não tomarem medidas, dentro de pouco tempo, invadem a cidade [Beja]". "Além de provocarem cada vez mais acidentes, estão a acabar com as lebres, perdizes e coelhos", afirma o caçador.O número de acidentes de viação provocado por animais já tem alguma expressão. Em 2018, segundo dados da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária registaram-se 106 acidentes com animais e envolvendo vítimas humanas.Com o objetivo de travar o crescimento do número de javalis é permitida a caça de espera e de batida, até final do mês, em zonas venatórias. O Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) confirma um aumento de pedidos de abates, reflexo de uma maior presença destes animais. O ICNF reconhece, contudo, que não é possível valores absolutos de javalis, por ser uma espécie com grande capacidade de mobilidade.