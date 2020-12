Mulher ferida em colisão em Portimão

Uma mulher de 42 anos ficou ferida ao fim da noite de Natal, em Portimão, numa colisão entre a viatura ligeira em que circulava com outra, ocorrida na avenida do Brasil.Segundo oapurou junto do comandante Richard Marques, dos Bombeiros Voluntários de Portimão (BVP), o alerta para o acidente foi dado pelas 22h37 de dia 25.A vítima, de nacionalidade brasileira, foi assistida no local pelos BVP e transportada em seguida ao hospital da cidade. No local da colisão compareceram 12 operacionais dos BVP e também da PSP. A vítima está fora de perigo.