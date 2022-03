Uma mulher, de 56 anos, ficou ferida, esta tarde de sexta-feira, na sequência do despiste do carro em que seguia, em Vila Chã, no concelho de Esposende. O alerta foi dado às 16h00.



No socorro à vítima, estiveram os Bombeiros de Esposende e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação de Barcelos. Despois de estabilizada, a mulher foi encaminhada para o Hospital de Barcelos. As causas do despiste são desconhecidas. As autoridades estiveram no local e estão a investigar.